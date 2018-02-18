Öso, Pyd'li Teröristleri Ateş Altına Aldı

Kilis'in karşısında bulunan Azez - Afrin kırsalında Özgür Suriye Ordusu gece saatlerinden sabaha kadar terör örgütü PKK/PYD hedeflerini ateş altına aldı. Kilis'in karşısında bulunan Azez -Afrin kırsalında Özgür Suriye Ordusu askerleri, Zeytin Dalı Hareketi kapsamında terör örgütü PKK/PYD hedeflerini sabaha kadar yoğun ateş altına aldı. Gece başlayan çatışmalar sabahın ilk dakikalarına kadar sürdü. Çatışmalar kameralar tarafından saniye saniye kayıt edilirken, terör örgütü PKK/PYD'nin ağır kayıplar verdiği öğrenildi.

(İHA)