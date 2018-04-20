Öso Mensubu, Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

İZZET MAZI - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın döşediği mayına basarak ağır yaralanan Ömer Bedran, Türk doktorları sayesinde hayata tutundu.

Esed rejiminin baskıları sonucu yaklaşık 7 yıl önce ÖSO saflarına katılan, iki kez vurulan, bir kez de mayına basarak yaralanan Ömer Bedran (33), Kilis Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından tedavi edilerek bacak uzatma operasyonuyla engelli kalma riskinden kurtuldu.

Bedran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş öncesi Suriye'nin Halep kentinde şoförlük yaptığını ve normal bir hayatı olduğunu söyledi.

Rejim askerlerinin, 1980'li yıllarda köylerini bastığını, amcası ve kuzenlerini gözaltına alarak götürdüklerini dile getiren Bedran, bir daha onlardan haber alamadıklarını kaydetti.

"İnşallah iyileşip tekrar cepheye döneceğim"

Bedran, bu nedenle rejime karşı içinde bir öfke olduğunu ve iç savaş çıktığında hiç düşünmeden muhalif kanatta yer aldığını belirterek, şunları anlattı:

"Halep yakınlarında rejime karşı savaşırken keskin nişancılar tarafından bacağımdan vuruldum ve bir süre Tel Rıfat'ta tedavi gördükten sonra tekrar savaşmaya başladım. Bir süre sonra TSK'nın başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından vurulunca tedavi için Kilis'e geldim. Tedavinin ardından tekrar birliğime dönerek bu defa da Zeytin Dalı Harekatı'na katıldım ancak operasyonun ilk haftasında terör örgütü YPG/PKK'nın döşediği mayına basarak yaralandım. Şu anda tedavim devam ediyor. İnşallah iyileşip tekrar cepheye döneceğim ve Tel Rıfat'ı, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için savaşacağım."

Bedran, terör örgütleri nedeniyle yakınlarını ve yaşadıkları evleri terk etmek zorunda kalan birçok Suriyelinin, hayatlarının geri kalanını çadırlarda geçirmek zorunda bırakıldığını aktardı.

Türkiye'nin verdiği destek sayesinde bölgenin hızla terörden arındırıldığını vurgulayan Bedran, "Artık arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var. Bu durum bize güven veriyor. Bölgede güven ve huzurun sağlanmasında emeği geçen başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dr. Ertoğrul: "Bacağı günde bir milimetre uzatılacak"

Kilis Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Rodi Ertoğrul ise hastanın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirtti.

Daha önce aldığı kurşun yaraları sonucu hastanın bir bacağında ciddi sıkıntılar oluştuğunu ifade eden Ertoğrul, şunları kaydetti:

"Öncelikle düşük ayak için tendon nakli yapmayı planladık ve aynı seansta fiksatör taktık. Bacağı günde bir milimetre uzatmayı planlıyoruz. Savaş, elbette kimsenin istediği bir şey değil ama maalesef bir savaşın içerisindeyiz. Kötü yanlarıyla birlikte bize kattıkları da oldu. Savaş cerrahisinde iyi bir noktaya geldik. Kilis Devlet Hastanesi'nden elimizden geldiğince dışarıya hasta göndermemeye çalışıyoruz."

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yunus Emre Bektaş da Fırat Kalkanı Harekatı sırasında gönüllü olarak bölgeye geldiklerini söyledi.

Bektaş, kendisine bölgeye gitme teklifi geldiğinde büyük bir onurla kabul ettiğini ifade ederek, "Türk askerinin burada olduğu bir dönemde başka bir yerde olamazdık. Her iki operasyonda da burada gerekli görevimizi icra ettik. Burada olmaktan mutluyuz. Türk askeri ve ÖSO mensuplarına hizmet vermekten, onların yaralarını, sarmaktan mutluyuz." diye konuştu.