ÖSO Güçlerinin Bulunduğu Konvoy Sınır Karakolundan Suriye'ye Geçti

Zeytin Dalı Operasyonu'n da Burseya Dağı'nın alınmasının ardından kara operasyonları Afrin'e doğru devam ederken Türkiye tarafından sınır ötesine askeri güç sevkiyatları devam ediyor. Kilis'dan yola çıkan doçka ve uçaksavar yüklü arazi araçları ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin de bulunduğu konvoy Kilis'den Hatay'ın Hassa ilçesine doğru yola çıktı. Yol boyunca ilerleyen konvoy Kilis çıkışında sınır karakolundan Suriye'ye geçiş yaptı.

Kilis'in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı. Ateş altına alınan mevziler, imha edilirken, yerel kaynaklar ise bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten görüldü.

(Kaynak: Milliyet)