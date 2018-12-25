Öso Birlikleri Menbiç İçin Hazır

ÖSO birlikleri Menbiç'e gitmek için hazır

HALEP - Özgür Suriye Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları, Halep kırsalındaki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin Menbiç'e yapması muhtemel operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları hazırlıklarını tamamladı. Halep kırsalında eğitimlerini ve son hazırlıklarını tamamlaya ÖSO askerleri, tanklar ve zırhlı araçlardan oluşan teçhizatlarıyla Menbiç ve Tel Abyad sınırında Türkiye tarafından yapılması muhtemel operasyon için hazır bekliyor. ÖSO askerleri, PKK ve PYD terör örgütlerine karşı alınacak tüm önlemleri de göz önünde bulundurdu.

Kaynak: İHA