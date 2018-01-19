Öso Askerleri Otobüslerle Suriye'ye Sevk Ediliyor

Kilis'te, Özgür Suriye Ordusu askerleri otobüslerle Suriye'ye sevk ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Afrin ve Menbiç'e kısa süre içerisinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte müdahale edileceğinin açıklanması üzerine, Suriye sınırında sevkıyatlar sürüyor. Otobüslerle Kilis'e getirilen ÖSO askerleri Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi sınır hattı ile El Bab ve Menbiç yakınlarındaki bölgelere sevk edildi. Sevkıyatlar, peyderpey geniş güvenlik tedbirleri altında sürdürülüyor

( Mehmet Ali Dağ/İHA)