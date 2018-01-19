ÖSO Askerleri, Otobüslerle Suriye'ye Sevk Edildi

ÖSO güçleri, 20 otobüsle Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Afrin'in sınır komşusu Azez'e gitti.

SURİYE SINIRINDA SEVKİYATLAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Afrin ve Menbiç'e kısa süre içerisinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte müdahale edileceğinin açıklanması üzerine, Suriye sınırında sevkiyatlar sürüyor.

ÖSO ASKERLERİ, OTOBÜSLERLE SEVK EDİLDİ

Otobüslerle Kilis'e getirilen ÖSO askerleri Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi sınır hattı ile El Bab ve Menbiç yakınlarındaki bölgelere sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Sevkıyatlar, peyderpey geniş güvenlik tedbirleri altında sürdürülüyor.













