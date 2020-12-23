Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
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Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

23.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:04

- Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı Gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi sınır dışı edilecek Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi, sınır dışı edilecek.

- Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi sınır dışı edilecek

OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi, sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgiye göre, 16 Aralık tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu M.M.S., C.S. ve B.B. gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 şahıs Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 3 kişinin, işlemlerinden sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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