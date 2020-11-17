OSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

OSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı

17.11.2020 13:30 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:33
OSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nda (OSMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nda (OSMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini tedbirli bir şekilde sürdüren OSMEK, kış döneminde halıcılık, diksiyon, İngilizce, web tasarım, muhasebe ve okuma yazma gibi sosyal mesafeli sınıfların oluşturulabileceği branşlarda hizmet verecek. Vatandaşlara hem mesleki eğitim hem de sosyal aktivite sunmak amacıyla düzenlenen kurslarda, hijyen ve maske kuralına da dikkat edilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslar; Hüdavendigar, Mehmet Akif, Soğanlı, Ördekli, Emek, Demirtaş Kültür Merkezleri ile Namık Kemal, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Doburca, Altınova, Yeniceabat, Tuna, Hamitler hizmet binalarında gerçekleştirilecek. Eğitimlerde başarı gösteren kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak.

OSMEK'in bugüne kadar özellikle kadınların ve gençlerin ekonomiye katılmasına büyük katkı sağladığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bizler, bunu devam ettirmek adına pandemi döneminde de kurslarımızı hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sürdürdük. Şimdi ise yeni dönem kayıtlarımızı başlattık. Kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz için gerekli tüm tedbirleri aldık. Herkesin içi rahat olsun. OSMEK kurslarına katılmak isteyenler (0224) 234 30 86 ile (0224) 234 30 98 telefon numaralarından ya da internet

üzerinden http://osmek.osmangazi.bel.tr adresine online başvuru yapabilirler" dedi. - BURSA

OSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı
OSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çankaya evlerinde yeni dönem başladı
Çankaya evlerinde yeni dönem başladı
Su ürünlerinde yeni dönem başlıyor
Su ürünlerinde yeni dönem başlıyor
Manisa'da toplu ulaşımda HES kodu dönemi başladı
Manisa'da toplu ulaşımda HES kodu dönemi başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Teoman Tarkan Mert Fırat Sinan Akçıl
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Medya Bursa Milli Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 13:34:36. #1.15#
title