OSMEK ev hanımlarına iş imkânı sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OSMEK ev hanımlarına iş imkânı sağlıyor

OSMEK ev hanımlarına iş imkânı sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan takı yapım teknikleri kursuna katılan kursiyerler, el emeği göz nuru ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan takı yapım teknikleri kursuna katılan kursiyerler, el emeği göz nuru ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı takı yapım teknikleri kursu ile özellikle ev hanımlarının hayatlarına dokunuyor. Toplam 240 saatlik kursta misina, miyuki, çivi, örme, bezeme ve makrome tekniklerini öğrenen kursiyerler, bir yandan meslek öğreniyor, diğer yandan ise yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tasarımlarıyla büyük beğeni toplayan kadınlar, vaktini değerli geçirmek isteyen her yaştan insanı kursa davet ediyor.

Kurs sayesinde mesleki becerilerini geliştiren kadınların özgüvenlerinin arttığını belirten kurs eğitmeni Nevin Yüksel, "Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Bizler de, geçmişi milattan önce 4 binli yıllara kadar uzanan takı tasarım sanatını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kadınlarımız burada hünerli elleriyle birbirinden güzel takılar üretiyorlar. Ürettikçe mutlu oluyorlar. Ayrıca pandemi dönmeni bir nebze de olsa keyifli geçirebilme imkanı buluyorlar. İnşallah, güzel işlere imza atacağız. Bu fırsatı bizlere sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

OSMEK ev hanımlarına iş imkânı sağlıyor
OSMEK ev hanımlarına iş imkânı sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Sergey Lavrov Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Pınar Altuğ Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Muslera Arda Turan Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OSMEK ev hanımlarına iş imkânı sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 13:23:25. #1.15#

title