OSMEK ev hanımlarına iş imkânı sağlıyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan takı yapım teknikleri kursuna katılan kursiyerler, el emeği göz nuru ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan takı yapım teknikleri kursuna katılan kursiyerler, el emeği göz nuru ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı takı yapım teknikleri kursu ile özellikle ev hanımlarının hayatlarına dokunuyor. Toplam 240 saatlik kursta misina, miyuki, çivi, örme, bezeme ve makrome tekniklerini öğrenen kursiyerler, bir yandan meslek öğreniyor, diğer yandan ise yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tasarımlarıyla büyük beğeni toplayan kadınlar, vaktini değerli geçirmek isteyen her yaştan insanı kursa davet ediyor.

Kurs sayesinde mesleki becerilerini geliştiren kadınların özgüvenlerinin arttığını belirten kurs eğitmeni Nevin Yüksel, "Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Bizler de, geçmişi milattan önce 4 binli yıllara kadar uzanan takı tasarım sanatını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kadınlarımız burada hünerli elleriyle birbirinden güzel takılar üretiyorlar. Ürettikçe mutlu oluyorlar. Ayrıca pandemi dönmeni bir nebze de olsa keyifli geçirebilme imkanı buluyorlar. İnşallah, güzel işlere imza atacağız. Bu fırsatı bizlere sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı