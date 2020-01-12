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Osmanlıspor'un Antalya kampı sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Antalya kampını tamamladı.

12.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:54
Osmanlıspor'un Antalya kampı sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden , kampını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmalarını 2 Ocak'tan bu yana Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren başkent ekibi, son çalışmasını gerçekleştirdi.

Mor-sarılıların kampı, sabah yapılan yarım saatlik koşuyla son buldu. Antalya'dan bugün ayrılacak başkent temsilcisi, 14 Ocak Salı günü Ankara'da toplanarak Boluspor'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: AA
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