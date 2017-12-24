Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor Maçına Hazır

Osmanlıspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla süren idman, saha kenarında yapılan sprint ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.



Tedavisi devam eden Sadeghian ve soğuk algınlığı bulunan Prochazka, antrenmana katılmadı. Tedavisi tamamlanan kaleci Hakan Arıkan ise takımdaki yerini aldı.



Süper Lig'in ilk devresi, yarın saat 20.00'de oynanacak Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla sona erecek.