Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Yeni yönetim ayrılık kararı aldı" TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, yeni yönetimin teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığını kendilerine ilettiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, yeni yönetimin teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığını kendilerine ilettiğini söyledi.

Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent ekibinde başkan değişikliğinin yaşandığını hatırlatarak, "Yeni yönetim ayrılık kararı aldı. Bizimle çalışmak istemediklerini, son 6 haftaya kan değişikliğine giderek girmek istediklerini belirttiler. Biz de saygıyla karşıladık. Henüz resmi olarak yollarımızı ayırmadık. İşin resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Resmi işlemlerin 1-2 gün içerisinde hallolmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor, İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Başkent ekibi, 28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA