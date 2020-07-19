Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş: "Bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden... TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor'u mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Direktör Ali Güneş, "Bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden silinen 3 puan belki de şu an bizim küme düşmemize neden oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor'u mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Direktör Ali Güneş, "Bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden silinen 3 puan belki de şu an bizim küme düşmemize neden oldu" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, ligden düştükleri için üzgün olduklarını belirterek, "Aslında seyir zevki güzel bir maç oldu ama maçın güzelliği ve kazanmamız bize yetmedi. Eskişehir'den gelecek belki bir galibiyet ile sevinebilecektik. Ama anlamsız buruk bir galibiyet oldu. Balıkesir takımı da bizle son maç olmasına rağmen oyunu çirkinleştirmeden 2 takım da ofansif bir oyun oynadı. Zaten bol gollü bir maçtı. Biz üzgünüz. Çok genç oyuncular ile ligde kalmaya çalıştık. Ama çabamız yetmedi. Az evvel de söyledim bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden silinen 3 puan belki de şuan bizim küme düşmemize neden oldu. Çünkü ikili averaj bizdeydi. Eğer o 3 puan bizde kalmış olsa biz bugün ligde kalmayı kutlayacaktık. Üzgünüz Osmanlıspor'un bu şekilde düşmesi içimizi acıtıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA