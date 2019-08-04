Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı

Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, bu sezon teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı'yı getirdi.

4.08.2019 20:45
Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, bu sezon teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı'yı getirdi. Teknik Direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran mor-sarılı ekip, Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Osmanlıspor, Dalcı için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleyecek.
(İHA)

Kaynak: İHA
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