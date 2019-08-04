Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, bu sezon teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı'yı getirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, bu sezon teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı'yı getirdi. Teknik Direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran mor-sarılı ekip, Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Osmanlıspor, Dalcı için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleyecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
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