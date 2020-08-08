Osmanlıspor sezonu açtı TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı ekip, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetimin yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

15'er dakikalık üç bölüm halinde yapılan koşuyla devam eden idman, açma germe egzersizleriyle son buldu.

Kaynak: AA