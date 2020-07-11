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Osmanlıspor kritik virajda

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile kritik bir maça çıkacak.

Osmanlıspor kritik virajda
11.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:17

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile kritik bir maça çıkacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak 33. hafta karşılaşması, saat 17.30'da başlayacak.

Karşılaşma, ligde 27 puanla 16. sırada yer alan konuk ekip Osmanlıspor için büyük önem taşıyor.

15. sıradaki Boluspor'un 3 puan gerisinde yer alan başkent ekibi, İstanbulspor maçına üç puan hedefiyle çıkacak.

Osmanlıspor, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılamaması durumunda Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden son takım olabilir.

Mor-sarılı ekibin olası mağlubiyeti durumunda, sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak Boluspor'un kümede kalması için 1 puan yeterli olacak. İstanbul'daki maçın berabere bitmesi halinde Boluspor, Akhisarspor'u yenerse kümede kalmayı yine garantileyecek.

İkili averajda Osmanlıspor üstün

Osmanlıspor'un İstanbulspor'u yenmesi, Boluspor'un da Süper Lig'i hedefleyen Akhisarspor'a mağlup olması durumunda ise son haftaya başkent ekibi avantajlı girecek.

İkili averajda başkent temsilcisinin, Boluspor'a üstünlüğü bulunuyor. Osmanlıspor, Boluspor'u Ankara'da 2-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etti.

Matematiksel olarak küme düşme tehlikesi devam eden 33 puanlı Altınordu ise Giresunspor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA

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