Osmanlıspor Kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan Ameliyat Edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, Gaziantep'te ameliyat edildi.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamada, dirseğinden sakatlık yaşayan genç file bekçisinin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mehmet Emre Hanay tarafından ameliyat edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hanay, 24 yaşındaki kalecinin rutin kontrollerinin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde kolundaki alçının alınacağını kaydetti.

Ardından fizik tedavi sürecinin başlayacağını anlatan Hanay, Türkaslan'ın 2 aylık sıkı tedavi programına alınacağını, futbolcunun sahalara daha erken dönmesi için çaba sarf edeceklerini vurguladı.