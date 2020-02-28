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Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

28.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:36
Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın 'ü konuk edecek , maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik heyet, futbolcular ve personel, tesislerde sahaya 'de şehit düşen askerlerin anısına Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

Mor-sarılılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma ve koordinasyona yönelik oyunla başladıkları antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra kısa süreli taktik çalışması yapan ekip, saha kenarında sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Tedavisi devam eden futbolcu Barış Zeren, çalışmaya katılamadı.

Kaynak: AA

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