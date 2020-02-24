Osmanlıspor, Hatayspor maçına hazır
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda lider Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda lider Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Hatayspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Mor-sarılılar, antrenmana topla ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koordinasyona yönelik oyun oynayan başkent ekibi, 5'e 2 top kapma çalışmasına geçti. Antrenman, sprint çalışmasıyla son buldu.