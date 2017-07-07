Osmanlıspor Günü Çift İdmanla Tamamladı

Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.



Yeni sezon hazırlıklarını Ankara Batıkent Tesisleri'nde sürdüren Başkent ekibi günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde yapılan günün ilk çalışmasına Mor-Sarılı ekip, ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 7 farklı istasyonda kuvvet çalışması yapıldı. Çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular, minyatür kalelerden kurulu dar alanda 4 ayrı takım halinde dönüşümlü olarak maç yaptı. Günün ilk çalışması açma-germe egzersizleriyle son buldu.



Günün ikinci çalışması ise 1 saat 15 dakika sürdü. Topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan oyuncular, yarı sahada çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Taktiğe yönelik çift kale maç yapan Mor-Sarılılar, antrenmanın son bölümünde ise kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla çalışmaları sonlandırdı.



ANKARA / DHA