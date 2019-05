Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in Play-Off rövanş mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, penaltı atışlarında Osmanlıspor'u 9-8 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Osman Özköylü, oyuncularının finale yükselmek için her şeyi yaptığını ama sonunu getiremediklerini belirterek, "Üzgünüz böylesine olağanüstü bir maçtan sonra birazda şansa bağlı olan penaltı atışlarıyla turu kaybetmek gerçekten üzüntü verici. Bugün maçta olağanüstü oynayan, mücadele eden maçtan önce konuştuğumuz her şeyin daha fazlasını yapan bir Osmanlıspor takımı vardı. Bugün ben onlarla gerçekten gurur duydum" diye konuştu.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYDUM"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Özköylü, " Karşımızdaki rakip çok büyük bütçelere kurulmuş, oyuna gireni çıkanı kulübedeki hepsi birbirinden kaliteli, deneyimli çok iyi oyunculara sahip bir ekipti. Ama maçın 120 dakikasına baktığımız zaman elle tutulur bir pozisyon yoktu. Karcemarskas'ın bunu da kurtardı dediğimiz bir pozisyon yok. Sezon başından beri hiç forma şansı bulmayan Okan girdi elinde geleni yaptı, olağanüstü oynayan bir Osmanlıspor vardı. Maçtan önce yaşadığımız bazı sıkıntılar sonucunda 4 futbolcumuzu kadro dışı bıraktık. Her şeyi göze aldık ama neticesinde oyun mücadele vardı. Böyle bir maçta geri dönüş kolay değil. Finale çıkan 2 takıma da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEVİLMEYEN BİR TAKIMIZ"

Osmanlıspor'da yaşanan sıkıntılara değinen Özköylü şöyle konuştu:

"Burada söyleyemeyeceğim bazı şeyler var. Sıkıntılarımızı kendi içimizde çözmeye çalıştık. Maalesef halledemedik. Biz geldikten sonra 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik almış, lider olmuş bir Osmanlıspor vardı. Ondan sonra kendi içimizde bazı problemler yaşadık. Bunları çözme konusunda maalesef başarılı olmadık. Bunlar sonuca yansıdı. Gazişehir Gaziantep gibi arkasında koca bir şehir olan takım değiliz. Bizim arkamızda belediye, valilik yok. Rakip takım seyircisi bizden fazla. Daha önce Melih (Gökçek) başkan, belediye başkanı olduğunda, bazı destekleri alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu. Ama bu süreçte aile içinde bir takım olduk. Dışardan o gücü almamız engellendi. Biz de isteriz, 10-15 bin kişi seyirci desteğiyle oynamak. Ankara'nın daha fazla Osmanlıspor'a sahip çıkmasını isterdim ama maalesef sevilmeyen bir takımız. Herkesin nefret ettiği, dışlamaya çalıştığı bir takımız. Her şeye rağmen biz mücadelemizi sonuna kadar yaptık."

MEHMET ALTIPARMAK: "HAKETTİĞİMİZ FİNALE ULAŞTIK"

Osmanlıspor'u penaltı atışları sonrası mağlup ederek finale çıkan Gazişehir Gaziantep'de Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Mutluyuz, hedeflediğimiz final vardı finale kaldık hem Antep'te hem de bu maçın ilk yarısında rahat bir şekilde bitirebileceğimiz bir maçtı ama bizim için bugün önemli olan şey finale kalmaktı. Yakaladığımız avantaj vardı onu maç içinde kaybettik ama direncimizi ve inancımızı hiç kaybetmeden oynadık. Maçın sonunda diri kalan istediğini yapmaya çalışan 120'nci dakika dahil gol arayan bir takımımız vardı. Oyunu hiç çirkinleştirmedik, hak ettiğimiz bir turu aldık" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU ANTEP'E GETİRECEĞİZ"

Maç ve skor unutulur ama turu geçen takımlar hatırlanır diye konuşan Altıparmak, "Bizim için bugün bu çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar daha istekli, diri, ayakta kalan takım bizdik. Bizim için 1 maç kaldı hem Antep şehrine hem başkana söz verdik, kupayı Antep'e götüreceğiz. Biz buna çok inandık. Muhteşem bir taraftarımız var. 40 kişi gelen bir basın var. Bu bizim birlik ve beraberliğimizi gösteriyor. Hak ettiğimiz şampiyonluğu Antep'e getireceğiz. Pozisyonları görmediğimiz için bir yorum yapamıyorum. Hakemin söylediği eli açıktı ama aşağı düşerken çarptı. Bunların hiçbirinin önemi yok, turu geçtik önümüze bakacağız. Buradan hemen Bolu'ya kampa gideceğiz. Kendi şansıma, takımın şansına güvenirim. Maçın başından sonuna kadar biz bu maçı çok hak ettik. Diğer maçta 1 dakika içinde finale çıkıp, kaybeden bir Adana Demirspor oldu. Bütün sezona baktığınız zaman finali görecek bir Hatayspor, bir de Gazişehir vardı" ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRMEYİN DESTEKLEYİN"

Hakemi eleştiren Altıparmak, "Osmanlı takımı çok bir şey yapmadı. Buradaki maçta rakibimiz 90'dan sonra oyunu penaltılara taşımak için oynadı. Hakem onlardan yanaydı. Biz futbol oynamaya çalıştık, pislik yapmadık. Bugün önemli olan bir final vardı, biz de ona ulaştık. İnşallah Perşembe günü güzel sonuç alacağız. Taraftarımız iyiydi. Bu takımı maçın sonuna kadar desteklesinler, bu takıma güvesindir. Biz Osmanlı maçında muhteşem bir ambiyans yaratmıştık. Şimdi de Perşembe günü tüm Gaziantep işi gücü bırakıp İstanbul'da o ambiyansı yeniden yaratsın. Ben Perşembe günü şampiyon olacağım. Herkes sadece eleştiriyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün açıklamaları

-Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları









Kaynak: DHA

- Ankara