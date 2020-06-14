Osmanlıspor, dayanıklılık çalışması yaptı Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dayanıklılık çalışması yaptı.

Mor-sarılılar, 30 dakikalık dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.

Bir gün izin yapacak başkent temsilcisi, 16 Haziran Salı günü Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA