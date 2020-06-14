Osmanlıspor, dayanıklılık çalışması yaptı
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
14.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:50
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dayanıklılık çalışması yaptı.
Mor-sarılılar, 30 dakikalık dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.
Bir gün izin yapacak başkent temsilcisi, 16 Haziran Salı günü Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA