Osmanlıspor'dan Türk ordusuna destek

Osmanlısporlu teknik heyet, futbolcular ve personel, önceki gün başlayan "Barış Pınarı Hareketi"nde görevli Mehmetçiğe destek amacıyla antrenmana Türk bayrağı tişörtleriyle çıktı.

10.10.2019 20:11
Osmanlıspor'dan Türk ordusuna destek

Osmanlısporlu teknik heyet, futbolcular ve personel, önceki gün başlayan "Barış Pınarı Hareketi"nde görevli Mehmetçiğe destek amacıyla antrenmana Türk bayrağı tişörtleriyle çıktı.


Mor-sarılı başkent ekibi, "Barış Pınarı Hareketi"nde görevli kahraman Mehmetçiğe destek amacıyla bugünkü antrenmana Türk bayraklı tişörtlerle çıktı. Teknik heyet, futbolcular ve personel, çekilen fotoğrafla Mehmetçiğimize yanındayız mesajı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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