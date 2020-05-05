Osmanlıspor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

Osmanlıspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Osmanlıspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun MKE Ankaragücü" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Ankaragücü futbolcusuna Osmanlıspor camiası olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletir en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA