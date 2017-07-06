Osmanlıspor'dan Hücum Ağırlıklı İdman

Yeni sezon hazırlıklarını Ankara'daki tesislerinde devam ettiren Osmanlıspor, bugün yaptığı tek antrenmanda şut ve gol organizasyonlarında bulundu.



Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Başkent ekibi antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve egzersiz lastikleriyle yapılan özel çalışmanın ardından futbolcular çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. İki takım halinde taktiğe yönelik çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip, kanatlardan orta ve gol çalışmasıyla devam ettirdikleri antrenman açma-germe hareketleriyle son buldu.



Osmanlıspor yarın sabah 10: 00 ve akşam 18: 30'da yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.



ANKARA / DHA