Osmanlıspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı Osmanlıspor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Osmanlıspor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Başkent temsilcisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Covid-19 testi pozitif çıkan teknik ekibinizden 2 kişiye, 3 futbolcunuza ve 7 personelinize en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi. Kaynak: AA