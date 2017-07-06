Osmanlıspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Batıkent Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.



Başkent ekibinin oyuncuları idmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve lastikle egzersiz çalışmasının ardından futbolcular pas organizasyonlarına yönelik bir antrenman gerçekleştirdi. Kanatlardan orta ve gol çalışması ile süren idman, açma-germe hareketleri ile tamamlandı.



Osmanlıspor yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.