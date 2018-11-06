Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay Dönemi Sona Erdi

Osmanlıspor Kulübü, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Değerli teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, yönetimimize istifasını vermiş olup yönetim kurulumuzca istifası kabul edilmiştir. Karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış olduğumuz Akçay ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."