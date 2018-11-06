Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay Dönemi Sona Erdi
Osmanlıspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Mustafa Reşit Akçay görevinden istifa etti.
Osmanlıspor Kulübü, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Değerli teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, yönetimimize istifasını vermiş olup yönetim kurulumuzca istifası kabul edilmiştir. Karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış olduğumuz Akçay ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
YORUMLAR (7)
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Hocam be istifa mistifa işini bir kenara bırakalım da, şu saçının sakalının hali ne? Kamuoyunun önünde, gözler üzerinde ve topluma örnek olması gereken kişilerin kendilerine biraz olsun çeki - düzen vermeleri gerekmez mi ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YILMAZ VURAL VEYA SERGEN YALÇINA GÜN DOĞDU HOCAAAA ISINMA HAREKETLERİNE BAŞLAYIN YAKINDA TEKLİF GELİRCevap Yaz Yayından Kaldır
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hadi canım hocam yıllardır böyle kloop hocaya benziyor haksızlık etmeytinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hocam geçmiş olsun,1961 Trabzon dönemindeki başarılı çalışmanın devamını görmek istiyoruz.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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o zaman tamer tuna osmanlıya bu arkadaşı da sivasa alalım.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır