Osmanlıspor'da korona virüs şoku! TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor'u konuk edecek olan Osmanlıspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Bugün yapılan testin sonucunda Başkent ekibinde 1 çalışanda Covid-19 tespit edildi.

Kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"17 Temmuz Cuma günü, Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda 1 çalışanımızda Covid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulanmaya başlamıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA