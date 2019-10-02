Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

02.10.2019 15:12
Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra gruplar halinde kuvvet çalışması yapan oyuncular, 1'e 1 hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

Başkent ekibi, antrenmanın son bölümünde 4 ayrı grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı.

Antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Beykan Şimşek katılmazken, Tugay Kacar, Todorovic ve Erdem Çetinkaya takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.