Osmanlıspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Gazişehir Gaziantep ile dün oynanan ilk maçta forma giyen oyuncular yenilenme koşusuyla çalışmayı tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Osmanlı Stadı'nda 26 Mayıs Pazar günü oynanacak play-off yarı final rövanş maçı saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Gazişehir Gaziantep, ilk maçı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.

Kaynak: AA