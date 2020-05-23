Osmanlıspor'da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
23.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:38
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kulüp doktoru Savaş Kudaş yaptığı açıklamada, 21 Mayıs Perşembe günü tüm oyuncu, teknik heyet ve personele COVID-19 testi yapıldığını belirterek, "Testler sonucunda bir çalışanımızda COVID-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif olan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulamaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA