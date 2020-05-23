Osmanlıspor'da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüp doktoru Savaş Kudaş yaptığı açıklamada, 21 Mayıs Perşembe günü tüm oyuncu, teknik heyet ve personele COVID-19 testi yapıldığını belirterek, "Testler sonucunda bir çalışanımızda COVID-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif olan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulamaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA