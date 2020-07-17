Osmanlıspor'da bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda Kovid-19 sonucu pozitif tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA