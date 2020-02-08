Osmanlıspor, Bursaspor maçına hazır
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Haftanın son antrenmanı dar alanda oynanan pas çalışmasıyla sona erdi.
Osmanlı Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.