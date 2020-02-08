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Osmanlıspor, Bursaspor maçına hazır

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

08.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:32
Osmanlıspor, Bursaspor maçına hazır

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Haftanın son antrenmanı dar alanda oynanan pas çalışmasıyla sona erdi.

Osmanlı Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Kaynak: AA
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