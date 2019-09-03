Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli arayı fırsat bilen mor-sarılılar, çalışmalarını 6 gün Bolu'da sürdürecek.
Başkent ekibi, Bolu kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcular, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmana ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi.
Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.