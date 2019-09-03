Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.

03.09.2019 23:12
Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli arayı fırsat bilen mor-sarılılar, çalışmalarını 6 gün Bolu'da sürdürecek.

Başkent ekibi, Bolu kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcular, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi.

Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kaynak: AA
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