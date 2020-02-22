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Osmanlıspor ara vermedi

TFF 1. Lig'de dün Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, lider Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

22.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:38
Osmanlıspor ara vermedi

TFF 1. Lig'de dün Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, lider Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü.

Ekol Göz Menemenspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Hatayspor ile Osmanlıspor arasındaki 24. hafta karşılaşması, 25 Şubat Salı günü oynanacak.

Kaynak: AA
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