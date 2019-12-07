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Osmanlıspor, Altay maçına hazır

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

07.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:08
Osmanlıspor, Altay maçına hazır

, TFF 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen haftanın son antrenmanı 40 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas oyunu oynayan mor-sarılılar, sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Osmanlı Stadı'nda yarın yapılacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA
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