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Osmanlıspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 19 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osmanlıspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
06.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:15

Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 19 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mor-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ali Güneş yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında oyuncular, pas ve minyatür kalelere şut çalışması yaptı.

Futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleştirilen ikinci idmanda ise istasyon çalışmasının ardından gruplar halinde interval koşusuna geçti.

Antrenmanın son bölümünde şut ve gol organizasyonları çalışan mor-sarılı ekip, açma-germe egzersizleriyle günü tamamladı.

Kaynak: AA

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