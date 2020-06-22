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Osmanlıspor: 2-1

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Burak Şeker (xx), Seyfettin Ünal (xx), Ali Can Alp (xx)ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Tayyib (x)(Dk. 46 Mitrovic (x), Adil (x), Okan (xx), Traore (xxx), Aosman (xxx)(Dk. 46 Volkan (x), Hasan (xx), Berk (x)(Dk. 54 Mehmet Uslu (x), Rassoul (xx), Dibba (x)(Dk.

Osmanlıspor: 2-1
22.06.2020 22:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:53

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Seyfettin Ünal (xx), Ali Can Alp (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Tayyib (x)(Dk. 46 Mitrovic (x), Adil (x), Okan (xx), Traore (xxx), Aosman (xxx)(Dk. 46 Volkan (x), Hasan (xx), Berk (x)(Dk. 54 Mehmet Uslu (x), Rassoul (xx), Dibba (x)(Dk. 54 Sinan (x), Mehmet Akyüz (xxx)(Dk. 90+3 Kone (?)OSMANLISPOR: Ahmet (x), Ali Ülgen (x)(Dk. 81 Yiğit (?), Ali İyican (xx), Mehmet Yiğit (x), Ayuk (xx), Doğukan (xx), Blagojevic (xx), Halil (x)(Dk. 67 Todorovic (?), Atakan (xx), Mertan (xxx), Erdem (xx)GOLLER: Dk. 25 Aosman, Dk. 79 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 31 Mertan (P) (Osmanlıspor)KIRMIZI KART: Dk. 30 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Okan, Aosman (Adana Demirspor), Mertan (Osmanlıspor)TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.25'inci dakikada Adana Demirspor'da Dibba orta sahada hava topu mücadelesinde kazandığı topu, ceza sahasına sokulan Mehmet'e aktardı. Mehmet, defansın arkasına sarkan Aosman'a topu gönderdi. Aosman, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Osmanlıspor ağlarına gönderdi.29'uncu dakikada Osmanlıspor'un atağında Erdem, defanstan gönderilen topu önüne aldı. Çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Erdem, kaleci Kurtuluş'u geçti. Adil, Erdem'in sürüklediği topa elle müdahale etti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.31'inci dakikada Osmanlıspor'un penaltı vuruşunda topun başına Mertan geçti. Mertan'ın plase şutunda top ağlarla buluştu.79'uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Traore, orta sahada topla buluştu. Traore, ceza sahası önünde müsait pozisyondaki Mehmet Akyüz'e pasını gönderdi. Mehmet Akyüz'ün gelişine şutunda top ağlarla buluştu.84'üncü dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Osmanlıspor'da Atakan uzaklardan sert bir şut gönderdi. Savunmadan seken top Yiğit'in önünde kaldı. Yiğit altı pasta şutunu çekti ancak kaleci Kurtuluş topu kontrol etti.

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Kaynak: DHA

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