Osmanlıspor: 1-0

STAD: Antakya AtatürkHAKEMLER: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin TetikHATAYSPOR: Akın (xx)- Kubilay (xx), Aabıd Rayane (xx), Mirkan (xx) (Dk. 72 Qualı x), Selim (xx)(Dk. 83 Barbosa x), Gökhan (xx) (Dk. 68 Alican xx), Mesut (xx),Sadi (xxx), Yusuf (xx), Popov (xx), Caner (xx).

25.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:15
Osmanlıspor: 1-0

STAD: Atatürk

HAKEMLER: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

HATAYSPOR: Akın (xx)- Kubilay (xx), Aabıd Rayane (xx), Mirkan (xx) (Dk. 72 Qualı x), Selim (xx)(Dk. 83 Barbosa x), Gökhan (xx) (Dk. 68 Alican xx), Mesut (xx),Sadi (xxx), Yusuf (xx), Popov (xx), Caner (xx).OSMANLISPOR: Santiago (xx) Ali Eren (xx), Eric Ayuk (xx), Todorovıc (xx) (Dk.63 Oğuz x), Blagojevıc (xx), Halil İbrahim (xx), Mehmet (xx), Erdem (xx), Tamer (xx)( Dk. 84 Yiğit ?), Barış (x) (Dk.17 Okan x).GOLLER: Dk.10 Yusuf (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Mesut, Kubilay, Alican,Rahman, Gökhan (Hatayspor) – Halil İbrahim (Osmanlıspor)

TFF 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 10'uncu dakikada Yusuf'un attığı golle 1-0 mağlup etti.


- Hatay

Kaynak: DHA

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