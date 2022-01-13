ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Kitabiyat Mezat tarafından düzenlenen "Yazmadan Müteferrika'ya Osmanlıca Kitap Müzayedesi" yarın başlayacak.

Müzayedede, Müteferrika'nın yanı sıra Üsküdar ve Bulak matbaalarında basılan erken dönem Osmanlıca kitapları yer alıyor.

Özellikle Türk matbaalarında (Üsküdar Matbaası) basılan ilk dini kitap olan 1803 tarihli "Risale-i Birgivi", Müteferrika Matbaasında basılan "Tarih-i Çelebizade", "Takvim-i Tevarih", "Tarih-i İzzi", ayrıca resimli Kerem ile Aslı, Ömer Hayyam'ın Rubaileri, Harb-i Umumi'de Irak Cephesi (Kutü'l-Amare), envai çeşit imzalı ve ithaflı kitaplar, hurufat ve taşbaskı kitaplar, nadir bir el yazması havas kitabı, Enveri harfli baskılar, 240'ın üzerindeki kıymetli eser "www.kitabiyatmezat.com" adresinden yarın saat 17: 00'de yayınlanacak.

Yarından itibaren pey verilebilecek müzayede 28 Ocak'ta sona erecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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