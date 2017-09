Osmanlı yapıtlarına hayat veren 'Pembe Kayalar' havadan görüntülendi

Her yıl binlerce turisti ağırlayan 'Pembe Kayalar' doğal mimarisi ile adeta büyülüyor



KOCAELİ - Sultanahmet Cami ve Rumeli Hisarı başta olmak üzere bir çok Osmanlı eserine hayat veren 'Pembe Kayalar' ilginç jeolojik yapısıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken mahallesinde bulunan 'Pembe Kayalar' ilginç jeolojik yapısıyla her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Suyun içinde yumuşak olan kayalar, dışarıya çıkartıldığında ise sertleşiyor. Osmanlı dönemi mimarlarının da ilgisini çeken 'Pembe Kayalar' o dönemde dikdörtgen şeklinde kesilerek deniz yolu ile İstanbul'a taşındı. Kayalar, başta Sultanahmet Cami ve Rumeli Hisarının yapımı olmak üzere, bir çok Osmanlı eserine hayat verdi.

Şimdilerde ise 'Pembe Kayalar' ilginç jeolojik yapısı sebebiyle doğa severlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle hafta sonu binlerce kişi 'Pembe Kayalar'a gelerek, hem fotoğraf çektiriyor hem de yüzüyor. Bazı vatandaşlar ise kayalar üzerine balık tutmayı tercih ediyor.

İzmit'ten geldiğini ifade eden Turgay Aycan, "Yüzmek için geldim" ifadelerini kullandı. Balık tutmak için gelen Metin Akbal ise, "Herkes burayı ziyaret ediyor. Gelip, eğleniyorlar. Görüntüsü güzel olduğu için geliyorlar. Ben sık sık balık tutmaya geliyorum. Yazın kalabalık oluyor. Biz kalabalık olmayan zamanları seçiyoruz" dedi.

Gaziantep'ten her yıl bölgeye gelen Halil Taşkesen ise, "1978'den beri buralara gelip giderim. Çok beğeniyorum. Buraya geldiğim zaman nefesim açılıyor. Bu ortamı, bu oksijeni alınca rahatlama hissediyorum kendimde. Burada hem balığa çıkıyorum, hem denize giriyorum" diye konuştu.

Görüntüsü ile ziyaretçilerine büyüleyen 'Pembe Kayalar' havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, adeta izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.