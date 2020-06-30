Osmanlı yadigari Novi Pazar'da korona virüs alarmı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmanlı yadigari Novi Pazar'da korona virüs alarmı

Sırbistan'ın güneybatısında Osmanlı'nın son kalesi olarak bilinen Novi Pazar ve Tutin kentleri, korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.

Osmanlı yadigari Novi Pazar'da korona virüs alarmı
30.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:23

Sırbistan'ın güneybatısında Osmanlı'nın son kalesi olarak bilinen Novi Pazar ve Tutin kentleri, korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.

Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde yer alan kentlerde hastaneler yetersiz kalırken, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastaların yerlerde yattığını gösteren rahatsız edici fotoğraflar ortaya çıktı. Yerel kaynakların açıkladığı verilerle Sırp yetkililer tarafından açıklanan hasta ve ölü sayısı arasında büyük farklar bulunması, Sırbistan hükumetinin durumun vehametini "gizliyor" olabileceği endişesine neden oluyor. Birkaç gün önce salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen ve Belediye Başkanı Nihat Bişevats'ın da korona virüse yakalandığı Novi Pazar şehri için medyada "Sırbistan'ın Wuhan'ı" yorumları yapılıyor. Sancak merkezli basın kuruluşları, korona virüslü hasta sayısının 500'ü aştığı kentte hastanelerdeki solunum cihazlarının çalışmadığını ve sağlık sisteminin "patlamanın eşiğinde" olduğu bilgisini geçiyor.

Sancak bölgesinde salgının etkili olduğu bir diğer kent olan Tutin'de sağlık çalışanları, Belgrad yönetiminin yardım çağrılarına cevap vermemesinden şikayet ediyor. Tutin'de 2 haftadır hastanelerin yetersiz olması nedeniyle hastaları Novi Pazar'a sevk ettiklerini açıklayan Tutin Sağlık Ocağı Acil Servisi Şefi Mirzeta Dizdareviç, şehirde bazı ailelerin tamamının hayatını kaybettikleri vakalar yaşandığını açıkladı. Nova.rs'nin haberine göre Dizdareviç, "Her gün insanlar ölüyor. Transferleri sırasında ve gittikleri Novi Pazar'da da ölüyorlar. Bugün Hoca, dua sırasında ölen 4 kişinin adını okuyup ne zaman defnedileceklerini duyurdu. Birkaç gün önce de 8 cenaze vardı. Tutin'de çoğunlukla yaşlı insanlar kaldı ve bunlardan çoğu da hasta ve zor durumda" diye konuştu.

Resmi verilere göre, Sırbistan'da toplam vaka sayısı 14 bin 288 iken şu ana kadar korona virüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybetti. - YENİ PAZAR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi Haber
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak Haber
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza Haber
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Haber
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti Haber
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor Haber
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cenk Eren Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Fatih Terim Yılmaz Vural Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Osmanlı yadigari Novi Pazar'da korona virüs alarmı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:54:59. #1.15#
title