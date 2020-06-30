Osmanlı yadigari Novi Pazar'da korona virüs alarmı Sırbistan'ın güneybatısında Osmanlı'nın son kalesi olarak bilinen Novi Pazar ve Tutin kentleri, korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.

Sırbistan'ın güneybatısında Osmanlı'nın son kalesi olarak bilinen Novi Pazar ve Tutin kentleri, korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.

Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde yer alan kentlerde hastaneler yetersiz kalırken, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastaların yerlerde yattığını gösteren rahatsız edici fotoğraflar ortaya çıktı. Yerel kaynakların açıkladığı verilerle Sırp yetkililer tarafından açıklanan hasta ve ölü sayısı arasında büyük farklar bulunması, Sırbistan hükumetinin durumun vehametini "gizliyor" olabileceği endişesine neden oluyor. Birkaç gün önce salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen ve Belediye Başkanı Nihat Bişevats'ın da korona virüse yakalandığı Novi Pazar şehri için medyada "Sırbistan'ın Wuhan'ı" yorumları yapılıyor. Sancak merkezli basın kuruluşları, korona virüslü hasta sayısının 500'ü aştığı kentte hastanelerdeki solunum cihazlarının çalışmadığını ve sağlık sisteminin "patlamanın eşiğinde" olduğu bilgisini geçiyor.

Sancak bölgesinde salgının etkili olduğu bir diğer kent olan Tutin'de sağlık çalışanları, Belgrad yönetiminin yardım çağrılarına cevap vermemesinden şikayet ediyor. Tutin'de 2 haftadır hastanelerin yetersiz olması nedeniyle hastaları Novi Pazar'a sevk ettiklerini açıklayan Tutin Sağlık Ocağı Acil Servisi Şefi Mirzeta Dizdareviç, şehirde bazı ailelerin tamamının hayatını kaybettikleri vakalar yaşandığını açıkladı. Nova.rs'nin haberine göre Dizdareviç, "Her gün insanlar ölüyor. Transferleri sırasında ve gittikleri Novi Pazar'da da ölüyorlar. Bugün Hoca, dua sırasında ölen 4 kişinin adını okuyup ne zaman defnedileceklerini duyurdu. Birkaç gün önce de 8 cenaze vardı. Tutin'de çoğunlukla yaşlı insanlar kaldı ve bunlardan çoğu da hasta ve zor durumda" diye konuştu.

Resmi verilere göre, Sırbistan'da toplam vaka sayısı 14 bin 288 iken şu ana kadar korona virüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybetti. - YENİ PAZAR

Kaynak: İHA