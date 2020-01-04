Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor
Haberler » Dünya » Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor - Haberler

Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor

Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, İstanbul'da canlı tutulmaya çalışılıyor.

04.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:51

Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, 'da canlı tutulmaya çalışılıyor. 5 asır önce 'dan Osmanlı topraklarına göç eden Seferadların torunları, dedelerinin dili Ladino'yu korumak için mücadele veriyorView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler