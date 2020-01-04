Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor

04.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:42

Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, İstanbul'da canlı tutulmaya çalışılıyor. 5 asır önce İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Seferadların torunları, dedelerinin dili Ladino'yu korumak için mücadele veriyor.



İstanbul'da yaşayan 90 yaşındaki Dora Beraha, "Bizden sonra bu dili konuşan kimse kalacak mı? Muhtemelen çok az. Yok olması mümkün" diyor. Euronews.com'da Görüntüle