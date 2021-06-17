Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler Kent Arşivine bağışlandı
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Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler Kent Arşivine bağışlandı

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler Kent Arşivine bağışlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'da yaşayan Ahmet Haluk Ektirici, yıllar boyu derlediği arşivi Çorum Belediyesi Kent Arşivi'ne bağışladı.

Çorum'da yaşayan Ahmet Haluk Ektirici, yıllar boyu derlediği arşivi Çorum Belediyesi Kent Arşivi'ne bağışladı.

Emekli asker Ahmet Haluk Ektirici, aile arşivinde yaptığı çalışma neticesinde derlediği Çorum'a ait Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait çeşitli obje, doküman, yazışma, makbuz, sözleşme ve bunun gibi belgeleri Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kent Arşivine hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ı ziyaret ederek elindeki belgeleri teslim eden Ahmet Haluk Ektirici, tarihi nitelikteki belgelerin araştırmacılara ve Kent Arşivi'ne büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Belgeleri teslim alan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise Ektirici'ye teşekkür ederek, "Böylesine önemli belgeleri Kent Arşivi'ne kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bu belgelerle birçok araştırmacı-yazar faydalanarak belki de bilinmeyen birçok gerçeği gün yüzüne çıkarabilecek. Emekleri ve düşüncesi için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından gerekli değerlendirme ve incelemelerden sonra Ahmet Haluk Ektirici tarafından bağışlanan belgeler arşivlenerek araştırmacıların hizmetine sunulacak. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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