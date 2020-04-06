Osmanlı Tesbihçilik'ten Evde Kal Kampanyasına destek Türkiye'de 40 yıldır faaliyetine devam eden ve geçtiğimiz günlerde yurt dışı satışlarına da başlayan Osmanlı Tesbihçilik, Evde Kal Kampanyasına destek olmak amacıyla korona virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar sadece online satış yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Türkiye'de 40 yıldır faaliyetine devam eden ve geçtiğimiz günlerde yurt dışı satışlarına da başlayan Osmanlı Tesbihçilik, Evde Kal Kampanyasına destek olmak amacıyla korona virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar sadece online satış yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Ülkemizde mart ayı başlarında dünyaya ise ilk olarak Çin'de olmak üzere şu an neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Corona adlı Covid -19 virüsü nedeniyle birçok ülke virüse karşı önlem almak için sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülkemizde de her geçen gün virüse yenik düşen hastaların artmasıyla birlikte gerekli olmadıkça "sokağa çıkmayın" uyarısı yapıldı ve bu süreç için birçok ünlünün de dahil olduğu "Evde kal "kampanyası başladı. Bu sürece birçok ünlü ile birlikte Osmanlı Tesbihçilik de katılarak başta ülkemiz olmak üzere neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Corona adlı Covid -19 virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar sadece online satış yapma kararı aldı. Osmanlı Tesbihçilik vermiş olduğu bu kararla virüse karşı "evde kal "kampanyasına katılarak pek çok insana da çağrıda bulunmuş oldu.

Firma virüs salgınına karşı sergilemiş olduğu bu tavırla dükkanlarının tümünü kapatarak satışlarının ve kazançlarının azalmasını göze alarak kendi bünyelerinde hastalığın daha fazla yayılmasını önlebilmeyi hedefliyor. Sadece Osmanlı Tesbihçilik değil bu süreç içerisinde dükkanlarını kapama kararı alan tüm esnaflar ve işletmeciler virüsün yayılımını ellerinden geldiği kadar azaltarak bir nebze de olsa can kayıplarının önüne geçmiş oldular. - İSTANBUL

Kaynak: İHA