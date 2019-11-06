Osmanlı sevgisi Filistinli akademisyeni koleksiyoncu yaptı

06.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:48

Osmanlı Devleti'ne olan sevgisi ve tutkusu Filistinli akademisyeni koleksiyoncu yaptı.

Gazze İslam Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Muhammed ez-Zerd, tamamı orijinal Osmanlı eserlerinden oluşan koleksiyonunu AA muhabirine anlattı.

Osmanlı eserlerini 8 yaşından itibaren toplamaya başladığını belirten Zerd, bu işi büyük bir sevgi ve tutkuyla yaptığını söyledi.

Zerd, Osmanlı dönemine ait ticari yazışmaları, devlete ait resmi evrakları, doğum belgelerini, tapu senetlerini, edebiyat kitaplarını ve ruhsatları uzun süren araştırmalar sonucu elde ettiğini ifade ederek, "Osmanlı tarihi tutkusu ve sevgisi, Filistin tarihi ile yakın ilişkisi nedeniyle beni bu belgeleri aramaya ve sahip olmaya yönlendirdi." dedi.

Yanında bulunan Osmanlıca harflerle yazılı "Gümrük Tarife-i Umumiyesi" kitabını gösteren Zerd, "O dönemde devletin ithal ettiği malların büyük bir kısmının zikredildiği bu kitap, Osmanlı devletinde ve ona bağlı olan topraklarda ticaret ve ithalat şekline ışık tutuyor." diye konuştu.

Kitap ve benzeri yayınların Osmanlı topraklarına girişinde gümrük vergisi alınmadığına dikkati çeken Zerd, bu durumun, halkı okumaya teşvik eden Osmanlı'nın ilim, edebiyat, kültür, tarihe verdiği önemi gösterdiğini anlattı.

"Gümrük Tarife-i Umumiyesi" kitabın, kanun uzmanı şahsiyetlerden birinin vefatı üzerine kendisine ulaştığını belirten Zerd, "Bu kitapçık ekonomi, muhasebe ve Filistin ile Osmanlı devletinin ticaret tarihinde araştırma yapanların faydalanacağı değerli bir tarihi şaheserdir." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı devletinin gümrük kanunuyla ilgili bir araştırma yapmak istediğini ancak söz konusu kitabın Osmanlıca yazılmasından dolayı işinin zorlaştığını aktaran Zerd, "Tarih araştırmacısı bir akademisyen olmam hasebiyle bu değerli nüsha üzerinde malların çeşitleri ve gümrük masraflarını kapsayan ayrıntılı ve geniş araştırma yapmayı çok önemsiyorum ancak Osmanlıcayı pek iyi bilmiyorum. Bu nüshanın bu dili bilen bir araştırmacı tarafından tercüme edilmesini umuyorum." dedi.

Zerd, 1908 yılına ait bir kitapta ise Arap şairlerinin Osmanlı'yı öven şiirlerinin bulunduğunu anlattı.

Belgeler ve el yazmaları

Ayrıca Osmanlı döneminden paraları ile bazı belgelerin de koleksiyonunda bulunduran Zeyd, "Bu belgeler banka ile Filistinli tüccarlar arasındaki yazışmalar." dedi.

Söz konusu evrakların, Osmanlı devletinin sıkıntılı ve zor dönemlerinde Filistinli tüccarların bu durumdan duyduğu endişeyi yansıttığını kanaatinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA