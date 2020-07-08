Osmanlı Saray Mutfağı'nın ilk 'buzdolabı' Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde sergileniyor
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Osmanlı Saray Mutfağı'nın ilk 'buzdolabı' Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde sergileniyor

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde Osmanlı döneminde kullanılan mutfak araç gereçleri sergileniyor.

Osmanlı Saray Mutfağı'nın ilk 'buzdolabı' Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde sergileniyor
08.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:35

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde Osmanlı döneminde kullanılan mutfak araç gereçleri sergileniyor. 19. yüzyılın ortalarında kullanılmaya başlanan 'buzdolabı' ise ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken aletler arasında. 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde Osmanlı döneminde kullanılan mutfak araç gereçleri sergileniyor. Müze Osmanlı Devleti'nin ilk endüstriyel ve sanayi araçlarına ev sahipliği yapıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın mutfağı olarak kullanılan binada bugün saray koleksiyonu sergileniyor. 1 Haziran'dan itibaren yeniden ziyaretçilerine açılan sarayda, Osmanlı Dönemi Saray Mutfağı'nda  kullanılan araç gereçler sergileniyor. 

Saray Koleksiyonları Müzesi Yöneticisi Güller Karahüseyin, Dolmabahçe Sarayı'nın mutfak binasında eserler hakkında bilgi verdi. Eserlerin özenle muhafaza edildiğini belirten Karahüseyin, "Şu an içinde bulunduğumuz bina Dolmabahçe Sarayı'nın mutfak binasıdır. O dönemki adıyla Matbahı Amire Binası içindeyiz. Burası 2011 yılında bir müze ve aynı zamanda bir depo olarak açıldı. Müzede başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı saray ve köşklerde teşhir edilme imkanı olmayan depolanması gereken eserler, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. Diğerleri ise müzede teşhir edilmekte. Bu eserlerin içinde mobilya, tekstil, aydınlatma, mutfak eşyası, Yıldız Porselen Fabrikası ürünleri görmektesiniz. Şu an içinde bulunduğumuz alan ise Dolmabahçe Sarayı'nın mutfak binası olması sebebiyle mutfakta kullanılan pek çok eşyayı barındırmaktadır. Bugün mutfakta kullanılan aklınıza gelen her türlü eşya o zamanlarda Dolmabahçe Sarayı'nın mutfağında kullanılmış" ifadelerini kullandı.

İLK BUZDOLABI MİLLİ SARAYLAR MÜZESİ'NDEMüzede ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken aletlerin başında buzdolabı geliyor. 19. Yüzyıl'ın ikinci yarısında kullanılan buzdolabının, ilk olarak Sultan Abdülaziz döneminde kullanılmaya başlandığı tahmin ediliyor. Güller Karahüseyin, "Sarayda elektrik yok. Ama yiyeceklerin bir şekilde soğuk muhafaza edilmesi gerekiyor. Bunun için kullanılan soğutucular var. Bu buzdolabının dışı ahşap içi metal olarak yapılmış. Sarayda kullanılmak üzere İstanbul'a yakın dağlardan ve köylerden kar ve buz temin edip saraya getiriyolar. ve sarayda bunların yiyecek ve içeceklerin soğutulmasında kullanılmasını sağlıyorlar. O zamanlarda kullanılan buzdolabında haznesine kar ve buz konuluyor. Dolabın içine konulan yiyeceğin soğuk kalması sağlanıyor. Aynı zamanda alttaki tahliye musluğundan da eriyen kar ve buz sularının tahliyesi sağlanıyor" şeklinde konuştu.

TÜRKİYEDE'Kİ İLK MİLLİ SARAYLAR DEPOSU

Sergilenen eserlerin özenle muhafaza edildiğini belirten Karahüseyin, Milli Saraylar deposunun Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizdi. Karahüseyin, "Milli Sarayla İdaresi Başkanlığı'na bağlı Milli Saraylar deposu da Türkiye'de ilk defa yapılmış bir depodur. Bütün bize bağlı saray kasır ve köşklerde teşhir edilemeyen eserler depomuzda hem en özel şekilde depolanıyor aynı zamanda da sergileniyor. Gelen ziyaretçilerimiz hem müzeyi geziyorlar hem de depomuzu görebiliyorlar. Tüm eserler ziyaretçilerimizle buluşmayı bekliyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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