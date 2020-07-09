Osmanlı-Rus savaşının tanığı tarihi Beylerbeyi Sarayı eski ihtişamına kavuşuyor
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Osmanlı-Rus savaşının tanığı tarihi Beylerbeyi Sarayı eski ihtişamına kavuşuyor

Kars Kalesi eteklerinde yer alan ve 3 yıl önce restorasyonuna başlanan tarihi Beylerbeyi Sarayı, yeniden eski görkemine kavuşup turizmin gözdesi olacak.

Osmanlı-Rus savaşının tanığı tarihi Beylerbeyi Sarayı eski ihtişamına kavuşuyor
09.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:46

Kars Kalesi eteklerinde yer alan ve 3 yıl önce restorasyonuna başlanan tarihi Beylerbeyi Sarayı, yeniden eski görkemine kavuşup turizmin gözdesi olacak.

Kentte, yaklaşık 4,5 asırlık köklü tarihiyle en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi olan, 1579 yılında Lala Mustafa Paşa'nın yaptırdığı Kars Kalesi eteklerindeki tarihi sarayda, 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Restorasyon çalışmalarının yüzde 70'i tamamlanan tarihi saray şimdiden göz kamaştırmaya başladı.

Tarihte bölgedeki Osmanlı-Rus Savaşı devam ederken 1828 yılında zarar gören Beylerbeyi Sarayı'nın, restorasyon tamamlandığında sadece Kars'ın değil, bölgenin gözde turizm mekanlarından olması amaçlanıyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin, bünyesinde barındırdığı tarihi eserleriyle adeta açık hava müzesi olduğunu aktardı.

Tarihe ışık tutan sarayın restorasyonunun tamamlanması için ekiplerin yoğun tempoyla çalıştığını belirten Öksüz, "Tarihi sarayımız, Kars'ın ekonomisine katkı sağlayan, yerli ve yabancı ziyaretçilerimize hitap edecek mekan haline gelecek. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapı olsun istiyoruz." dedi.

Öksüz, sarayın yıl sonu itibariyle ziyarete açılacağını ve şu an çevre düzenlemelerinin sürdüğünü ifade etti.

"Kars 7 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir şehir"

Beylerbeyi Sarayı'nın kente ayrı bir zenginlik kattığını vurgulayan Öksüz, şöyle konuştu:

"Restorasyonu bitirmemizle bu alandaki tüm tarihi yapılarımızı gün yüzüne çıkarmış olacağız. Kars, hakikaten açık hava müzesi konumunda, her taraf tarih, her tarafında bir kültürel zenginlik var. Onun için bu projeler entegreli biçimde yürüyor ve Beylerbeyi Sarayı da bunlardan birisi. Tarihi çok eskilere giden bir kültürel birikimimiz söz konusu. Kars, 7 bin yıllık tarihi geçmişi olan şehir ve bu ölçüde de tarihsel zenginlik taşıyor."

Öksüz, kentte bulunan bütün tarihi eserlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmaların çok kapsamlı olduğunu dile getirdi.

"Tarihi eserleri gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz"

Tarihi eserleri gelecek nesillere aktarmak için çalışmaları titizlikle yürüttüklerini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Bizim yaklaşık 750 civarında tescilli kültürel taşınmaz varlığımız var. İstiyoruz ki bunların hepsini Kars'ın kültür ve turizm hayatına kazandıralım, bu mekanlardan istifade edebilelim ve bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunabilelim. Amacımız, gayretimiz bu yönde. Restorasyonu yaparak, sarayı bozulmaktan ve yok olmaktan, tahrip olmadan kurtaracağız."

Düzgün kesme bazalt taştan inşa edilen ve 2 katlı olan Beyberbeyi Sarayı, ön cephesindeki kapı girişi ile pencerelerinde kullanılan kemerleriyle eşsiz bir mimari güzelliğe sahip yapılar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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